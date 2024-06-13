В столице Аргентины вспыхнули беспорядки

Мирные выступления переросли в погромы

Массовыми беспорядками обернулась акция протеста в столице Аргентины. Многотысячный митинг собрался у здания конгресса. Демонстранты выступили против принятия пакета экономических реформ.

Возмущение участников акции вызвало, в частности, закрытие фонда по поддержке учителей, а также изменения условий найма и увольнения работников.

Мирные выступления быстро переросли в погромы. Протестующие подожгли машину, разбили мостовую. В полицейских, охраняющих здание конгресса, полетели камни. В ответ правоохранители применили водомёты, слезоточивый газ и резиновые пули.

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