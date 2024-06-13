Мужчина задержан за стрельбу у Оптиной пустыни в Калужской области

Преступника задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который открыл стрельбу из автомата неподалеку от монастыря Оптина пустынь в Калужской области. Об этом в четверг, 13 июня, рассказали в Министерстве внутренних дел России.

Как уточнила официальный представитель ведомства Ирина Волк, преступником оказался 31-летний житель города Сосенский, мотивы его действий устанавливаются. У мужчины изъяли автоматическое оружие и доставили в территориальный отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Мужчина устроил стрельбу в районе мужского монастыря Оптина пустынь под Калугой накануне вечером, остановив автомобиль между городом Козельск и обителью. В результате инцидента пострадала женщина — она получила травму от куска асфальта, который отлетел рикошетом от выстрела в землю.

Наместник Оптиной пустыни рассказал, что пострадавшая женщина — иконописец, она пишет иконы для обители. При этом на территории самого монастыря стрельбы не было, сообщает РИА Новости.

Telegram-канал Mash уточняет, что задержанный — 31-летний местный житель Андрей Д. Он стрелял из автомата Калашникова, с собой у него было четыре магазина. Мужчина, по данным канала, пытался ограбить верующих, которые ехали в сторону обители. Что-то пошло не по плану злоумышленника, и он открыл огонь.

Сообщается также, что в 2013 году мужчина находился в федеральном розыске, а позднее получил три года условно за кражу, совершенную группой лиц, с испытательным сроком два с половиной года. Официально эта информация не подтверждена.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"