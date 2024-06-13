Суд рассмотрит дело о крупнейшей взятке в истории России

Следователи вымогали 2718 биткоинов

Дело о самой крупной взятке в истории современной России поступило в городской суд Балашихи.

Уголовное дело зарегистрировано в отношении бывших сотрудников Следственного комитета России (СКР) Марата Тамбиева и Кристины Ляховенко. Их обвиняют в получении взяток в размере более 1,5 миллионов долларов и 2718 биткоинов (7,3 миллиарда рублей).

Дело поступило в суд 10 июня. Дата заседания пока не назначена, говорится в картотеке суда.

Как ранее сообщал "Коммерсант", изначально суд должен был проходить в Москве, однако Верховный суд изменил место, так как Тамбиев, задействуя связи, мог повлиять на рассмотрение дела в столичном суде.

35-летний Тамбиев работал в отделе СКР по Тверском району Москвы. Ему предъявлено обвинение в 10 эпизодах получения взяток в особо крупном размере, в четырех приготовлениях к получению взятки и в превышении должностных полномочий. Его подчиненная 27-летняя Ляховенко работала следователем. Ей вменяется получение взятки, превышение должностных полномочий, а также фальсификация доказательств по уголовному делу. Свою вину Тамбиев и Ляховенко не признают.

По данным следствия, в 2022 году Тамбиев вел расследование дела хакерской группировки Infraud Organization, регулярно вымогая у обвиняемых взятки. Его подчиненная Ляховенко вместо того, чтобы приобщить к делу флешки с криптовалютой как вещдоки, указала, что они пусты. Она написала расписки о том, что их якобы вернули хозяевам.

В итоге обвиняемые пожаловались на Тамбиева в ФСБ. Также против следователей дал показания адвокат хакеров Роман Мейер, он написал явку с повинной.

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