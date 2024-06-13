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ЦБ приостановил торги гонконгским долларом

08:48
  • четверг
  • 13 июня 2024

Это решение действует с 13 июня

Банк России с 13 июня приостанавливает торги гонконгским долларом и меняет время начала торговой сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской биржи.

13 июня торговая сессия на валютном рынке и рынке драгметаллов в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара, откроется на Мосбирже в 09:50 по московскому времени, а не в 07:00, как прежде.

На бирже уточнили, что с 09:50 до 10:00 будет проводиться аукцион открытия, с 10:00 — основная сессия. Торги на фондовом и денежном рынках будут проходить по стандартному расписанию, сообщает "Интерфакс".

Этому предшествовало заявление регулятора о том, что Московская биржа приостанавливает биржевые торги и расчеты поставочных инструментов в долларах США и евро на фоне новых американских рестрикций. Тем не менее, сделки с этими валютами будут и дальше совершаться на внебиржевом рынке, а для граждан России это решение не будет иметь никаких последствий.

Тем временем в стране продолжает действовать ограничение на перевод средств за рубеж как минимум до 30 сентября. Россиянам и и нерезидентам из дружественных стран разрешено перевести в зарубежные банки не более 1 миллиона американских долларов в месяц, работающим в России нерезидентам — до 10 тысяч долларов, прочим нерезидентам полностью запрещены такие переводы.

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