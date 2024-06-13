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Посол Антонов пригрозил США адекватным ответом на новые санкции

09:12
  • четверг
  • 13 июня 2024

При этом Москва сохранит готовность к равноправному диалогу

Администрация США "поздравила российский народ" объявлением о введении очередного пакета санкций. Такое заявление сделал в среду, 12 июня, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня России.
США ввели новые санкции против России

Дипломат подчеркнул, что "мы навязываться в партнеры не собираемся", хотя "Россия открыта к честному и равноправному диалогу, если и когда американцы для этого созреют".

При этом, несмотря на такой настрой, "на навязываемую нам конфронтацию будем давать адекватный и решительный ответ", цитирует Антонова ТАСС.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что Запад наращивает санкции против России совершенно бездумно — никто не анализирует результат введения ограничений. При этом, по мнению российского дипломата, все было совершенно очевидно еще после "крымских" рестрикций.

В Международном валютном фонде отмечали, что западные санкции в отношении важнейших отраслей российской экономики сделали ее более самодостаточной, а уровень потребления и внутренние инвестиции сохраняют устойчивость. Это едва ли радует западные страны, которые жаждут экономически изолировать и наказать Россию за начало конфликта на Украине.

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