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ЦБ оценил ситуацию на валютном рынке России

09:13
  • четверг
  • 13 июня 2024

Основной валютой для биржевой торговли теперь является юань

Курс рубля не зависит от торговой площадки, баланс на валютном рынке остается неизменным.
ЦБ приостановил торги гонконгским долларом

Об этом в четверг, 13 июня, заявили в Центральном банке России. Введенные санкции лишь изменяют структуру торговли на внутреннем валютном рынке.

"Курс рубля к ключевым валютам определяется балансом спроса и предложения валюты от внешнеторговой деятельности и не зависит от торговой площадки", - говорится в сообщении регулятора.

Накануне Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ) попали под американские санкции. Площадка объявила о прекращении торгов американским долларом и евро. Американская и европейская валюты теперь будут торговаться на внебиржевом рынке.

Основной валютой для биржевой торговли сейчас является юань. Теперь он будет задавать траекторию для других рублевых валютных пар

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