ЦБ оценил ситуацию на валютном рынке России

Основной валютой для биржевой торговли теперь является юань
Курс рубля не зависит от торговой площадки, баланс на валютном рынке остается неизменным.
Об этом в четверг, 13 июня, заявили в Центральном банке России. Введенные санкции лишь изменяют структуру торговли на внутреннем валютном рынке.
"Курс рубля к ключевым валютам определяется балансом спроса и предложения валюты от внешнеторговой деятельности и не зависит от торговой площадки", - говорится в сообщении регулятора.
Накануне Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ) попали под американские санкции. Площадка объявила о прекращении торгов американским долларом и евро. Американская и европейская валюты теперь будут торговаться на внебиржевом рынке.
Основной валютой для биржевой торговли сейчас является юань. Теперь он будет задавать траекторию для других рублевых валютных парВсе самое интересное - в нашем канале "Дзен"