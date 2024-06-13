Украинские националисты отступают

Российские войска продвинулись на несколько километров вглубь обороны неонацистов в Волчанске Харьковской области. Поступают сообщения, что ВСУ бросили позиции в районе Агрегатного завода. Боевиков, которые попытались оказать сопротивление, ликвидировали расчёты огнемётных систем "Солнцепёк". Также наши бойцы продвигаются в Часов Яре.

Точка или, как еще говорят разведчики, "логово", это замаскированные схроны ВСУ в Часов Яре. По ночам националисты поднимаются наружу из подвалов среди руин. Перегруппировываются. Проводят ротацию. Как раз в этот момент наши бойцы и засекли противника.

Оператор дрона нашел место, где среди многоэтажек ВСУ прятали американский броневик. Старший разведгруппы дал команду "огонь". Через секунды с коптера полетели гранаты. Видно, как, боевики в панике пытаются уехать. Таранят "козырек" подъезда. Водитель выжимает газ на полную. Но тяжелая машина попадает в воронку и валится на бок. Координаты передают артиллеристам. В итоге серия прямых попаданий - и натовский "Макс-Про" объят пламенем.

Вот еще одна группа прорывается через частный сектор. Но проехав буквально метров 200, пикап получил удар беспилотником точно в капот. А вот первые кадры из освобожденного района "Канал". Бойцы зачищают "высотки". Почти на каждом этаже – тела убитых радикалов.

Из радиоперехватов выясняется: своих – украинцев - националисты бросили. Унесли только наемников. Мощный прорыв накануне российская армия совершила в Харьковской области. Удар пришелся во фланг Волчанской группировки ВСУ. В считанные часы наши штурмовики продвинулись сразу на 4 километра вглубь обороны националистов.

Как ни пытались ВСУ развить контрнаступление, все напрасно. Резервы попали под такой мощный встречный огонь, что вынуждены были остановиться и начать окапываться в 12 километрах от Волчанска. А минувшие сутки для националистов закончились целой серией знаковых потерь. В первую очередь, натовской техники.

Горит очередной американский "Абрамс". Уже 16-й по счету. А это все, что осталось от чешской самоходки "Богдана". Видно, что колесная гаубица выгорела так, что ремонту уже не подлежит. В Полтавской области уничтожен комплекс ПВО. Причем, сразу все модули – радар, пусковые установки, ракеты, машина управления. В Запорожской области наши пилоты разнесли здание полевого штаба ВСУ. Именно в тот момент, когда в нем проходило совещание командования 78-й отдельной бригады националистов.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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