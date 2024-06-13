ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ массово теряют западную технику на боле боя

11:38
  • четверг
  • 13 июня 2024

Украинские националисты отступают

Российские войска продвинулись на несколько километров вглубь обороны неонацистов в Волчанске Харьковской области. Поступают сообщения, что ВСУ бросили позиции в районе Агрегатного завода. Боевиков, которые попытались оказать сопротивление, ликвидировали расчёты огнемётных систем "Солнцепёк". Также наши бойцы продвигаются в Часов Яре.
Нанесён удар по стоянкам самолётов и местам подготовки морских дронов на Украине

Точка или, как еще говорят разведчики, "логово", это замаскированные схроны ВСУ в Часов Яре. По ночам националисты поднимаются наружу из подвалов среди руин. Перегруппировываются. Проводят ротацию. Как раз в этот момент наши бойцы и засекли противника.

Оператор дрона нашел место, где среди многоэтажек ВСУ прятали американский броневик. Старший разведгруппы дал команду "огонь". Через секунды с коптера полетели гранаты. Видно, как, боевики в панике пытаются уехать. Таранят "козырек" подъезда. Водитель выжимает газ на полную. Но тяжелая машина попадает в воронку и валится на бок. Координаты передают артиллеристам. В итоге серия прямых попаданий - и натовский "Макс-Про" объят пламенем.

Вот еще одна группа прорывается через частный сектор. Но проехав буквально метров 200, пикап получил удар беспилотником точно в капот. А вот первые кадры из освобожденного района "Канал". Бойцы зачищают "высотки". Почти на каждом этаже – тела убитых радикалов.

Из радиоперехватов выясняется: своих – украинцев - националисты бросили. Унесли только наемников. Мощный прорыв накануне российская армия совершила в Харьковской области. Удар пришелся во фланг Волчанской группировки ВСУ. В считанные часы наши штурмовики продвинулись сразу на 4 километра вглубь обороны националистов.

Как ни пытались ВСУ развить контрнаступление, все напрасно. Резервы попали под такой мощный встречный огонь, что вынуждены были остановиться и начать окапываться в 12 километрах от Волчанска. А минувшие сутки для националистов закончились целой серией знаковых потерь. В первую очередь, натовской техники.

Горит очередной американский "Абрамс". Уже 16-й по счету. А это все, что осталось от чешской самоходки "Богдана". Видно, что колесная гаубица выгорела так, что ремонту уже не подлежит. В Полтавской области уничтожен комплекс ПВО. Причем, сразу все модули – радар, пусковые установки, ракеты, машина управления. В Запорожской области наши пилоты разнесли здание полевого штаба ВСУ. Именно в тот момент, когда в нем проходило совещание командования 78-й отдельной бригады националистов.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Уничтоженная техника ВСУ
Уничтоженная техника ВСУ
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.