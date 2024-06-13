Западные кураторы Киева пытаются найти источники финансирования

Западные государства отчаянно пытаются сохранять хорошую мину при плохой игре

Западные кураторы киевского режима озабочены поиском дополнительных источников финансирования своего проблемного проекта. Очередная попытка найти средства будет предпринята в рамках саммита "Группы семи". Он стартует сегодня на юге Италии. И одним из возможных вариантов для Вашингтона и компании эксперты называют выделение очередного кредита Украине, который предполагается погашать из будущих процентов с замороженных российских активов.

50 миллиардов долларов до конца года за счёт замороженных российских активов. Если верить агентству AFP, вот что ожидает киевский режим с барского плеча стран "Большой семёрки". Саммит G7 в Италии стартует сегодня, но журналисты уже в курсе многих кулуарных договорённостей. Да и сами политики интригу не держат. Великобритания, к примеру, готовит Украине очередной пакет финансовой помощи. Вручат его Зеленскому в самое ближайшее время.

Западные государства, продвигая тезис "весь мир с Украиной", отчаянно пытаются сохранять хорошую мину при плохой игре. Но видимость продолжает рушиться о суровую реальность. Страны Глобального Юга всё так же игнорируют предстоящий так называемый мирный саммит по Украине. Как ни пытался накануне Зеленский лично уговорить наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда Бен Салмана, тот предпочёл посиделкам в Швейцарии остаться в своей стране, дабы проследить за ходом проведения хаджа. Неутешительные новости для политиков Банковой озвучивает и генсек НАТО. Чтобы стать членом альянса, Украине придётся победить Россию - иначе никаких пригласительных.

"Надеюсь, что на саммите НАТО союзники сделают ряд очень важных заявлений касаемо передачи Украине военной техники, средств ПВО и снарядов для того, чтобы Украина победила. Без этого, конечно, вопрос о членстве обсуждаться не будет. Мы должны быть уверены, что Украина одержит победу. Это абсолютный минимум необходимый для того, чтобы Украина стала членом НАТО", - сказал Йенс Столтенберг.

Дабы совсем не пойти по миру, на Украине решили спешно продать государственные компании в счёт финансирования ВСУ. Это если верить газете The New York Times. Впрочем, эксперты издания полагают: ничего путного из этой затеи не выйдет - с существующим высоким уровнем коррупции местные олигархи просто скупят все активы, что называется, по дешёвке, что спровоцирует новый виток проседания экономики.

Все футболисты клуба первой лиги Украины "Дружба" будут отправлены на передовую — команду снимают с соревнований из-за мобилизации. В ближайшее время им могут выдать повестки. Футболистов могут спокойно мобилизовать по дороге или прямо на матче.

А с телеэкранов при этом убеждают, что все в порядке. Недавнюю драку сотрудников скорой помощи с военкомами в Одессе назвали постановкой и провокацией. На фоне мобилизационных скандалов в неудобную ситуацию попал соратник Зеленского, лидер фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия. Вот он в Берлине - приехал, вероятно, с командой Зеленского, фотографируется с соотечественниками. А у тех плакат — "Зеленский отдал приказ похищать мужчин". Текст на немецком, которого, судя по всему, Арахамия не знает.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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