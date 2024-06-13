РЖД запустит дополнительные поезда к черноморским курортам

Кроме того, обсуждалась доступность билетов

Почти 100 дополнительных пар поездов к черноморским курортам России запустит в летний период РЖД. Об этом глава корпорации Олег Белозеров рассказал сегодня премьеру Михаилу Мишустину.

Обсудили также доступность билетов. По словам руководителя компании, до конца июня в электронном виде будет запущен так называемый лист ожидания, он упростит приобретение проездного в даты пикового спроса.

Особое внимание в сезон отпусков РЖД уделяет семейным перевозкам. Для этого разработана новая акция "Путешествий с детьми". Она подразумевает дополнительные скидки.

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