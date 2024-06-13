В Крыму продолжается строительство нового обхода Алушты

Будет новая трасса к морю от "Тавриды"

Тяжелая техника с трудом вгрызается в скальный грунт, нивелируя резкие перепады высот. И так на протяжении почти 8 километров. Подготовительные работы на участке строительства нового обхода Алушты завершаются.

"За счет сложного горного рельефа местности в принципе выемка грунта значительная, вы сами видите по самим уклонам и рельефу. Вместе с тем у нас выявился ряд особенностей, таких как переустройство существующих коммуникаций, которое в данной местности – непростая задача", - рассказал Михаил Ставицкий, ведущий инженер отдела организации строительства.

Здесь будет четырехполосная трасса. Строители уже приступили к возведению опор будущих искусственных сооружений: две многоуровневые развязки, мост, виадук, семь путепроводов и никаких светофоров. Скорость до 100 километров в час.

"Пройдусь по Абрикосовой, сверну на Виноградную" – эти слова лучше всего описывают эту стройку. Внизу проходит улица Виноградная, которая постепенно становится часть нового обхода Алушты. Это будет одна из самых живописных дорог Южного берега Крыма. Водители смогут, проезжая, наслаждаться видами на виноградники, горы и Черное море.

Обход Алушты – лишь завершающая часть масштабного проекта. Это будет новая трасса к морю от "Тавриды". Уже в этом году откроется обход Симферополя, в следующем – этап до Ангарского перевала. Южнобережный участок – к 27-му году.

"По большей части это у нас одна и та же дорога. То есть она у нас начинается – стыкуется к Тавриде, переходит первый второй этап юго-восточного обхода, дальше она выходит на Перевальное - Алушта и дальше она выходит уже за Алуштой уже на Ялтинскую трассу", - пояснил Дмитрий Москвичев, начальник отдела организации строительства ГКУ РК "Служба автомобильных дорог РК".

Новая дорога избавит столицу Крыма и курортные города от транзитного транспорта и позволит туристам и местным жителям в разы сократить время в пути до побережья.

"Можно будет как с Тавриды доехать до Южного берега Крыма в обход Симферополя, с экономией порядка часа – полутора. Так и двигаясь с Симферополя по старой Ялтинской трассе, также это сократит путь тем, кто движется в район Ялты", - отметил Максим Тарасов, начальник ГКУ РК "Служба автомобильных дорог РК".

Сократится путь не только до южного, но и до западного побережья. По поручению президента на полуострове активно строятся съезды к морю. Уже в этом году запустят движение по четырехполосной трассе Симферополь – Евпатория – Мирный.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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