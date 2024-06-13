Брюссель считает, что ФРГ умышленно затягивает переговоры об этом

Власти Германии препятствуют продвижению переговоров о новом пакете санкций Евросоюза против России. Такое заявление сделали информированные источники, на которые ссылается DPA.

По словам собеседников агентства, "раздумья Германии и запросы на внесения изменений — решающая причина того, почему санкционные планы до сих пор не могли быть завершены".

Берлин тревожится из-за предлагаемых в ЕС мер по усложнению обхода рестрикций, введенных в отношении России. Боясь, что под эти меры попадут германские компании, ФРГ настаивает на ряде ограничений или полном отказе от ответственности филиалов предприятий в случае нарушения ограничений.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что наша экономика набрала сильную хорошую динамику, о чем свидетельствует ряд индикаторов. В частности, рост ВВП России продолжает показывать хорошие темпы, невзирая на беспрецедентные внешние вызовы.

Между тем посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что администрация США "поздравила российский народ" с Днем России объявлением о введении очередного пакета санкций. Дипломат подчеркнул, что мы "на навязываемую нам конфронтацию будем давать адекватный и решительный ответ".

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