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Собянин: Жилой квартал по программе КРТ построят в районе Нагатино-Садовники

09:29
  • четверг
  • 13 июня 2024

Реализация проекта даст городу более 16 тысяч новых рабочих мест

В южном округе Москвы, между Каширским и Котляковским проездами, появится новый жилой квартал - Нагатино-Садовники. Как написал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, его возведут по программе комплексного развития территорий.

Там же, недалеко от станции метро "Варшавская" Большой кольцевой линии метро, построят общественно-деловые и социальные объекты: школу, детский сад, а также офисы, магазины, кафе и паркинги. Всего - 690 тысяч квадратных метров недвижимости.

Благоустроят прилегающую территорию и сделают удобную улично-дорожную сеть. По словам мэра, реализация данного проекта даст городу более 16 тысяч новых рабочих мест. 
 

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