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В Госдуме предложили запретить выплачивать на руки зарплату ниже МРОТ

09:55
  • четверг
  • 13 июня 2024

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс

На рассмотрение Государственной думы будет внесен законопроект, который запрещает выплачивать фактическую зарплату (уже после вычета налога на доходы физических лиц) ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). С такой законодательной инициативой выступил председатель думского комитета по труду Ярослав Нилов.

По действующему законодательству заработная плата работника за месяц, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже МРОТ. Нилов предлагает уточнить в этой норме, что речь идет именно о фактически выплаченной месячной заработной плате работника.

Парламентарий пояснил, что при действующей формулировке фактически выплачиваемая на руки сотруднику сумма может быть меньше МРОТ из-за удержания работодателем НДФЛ, а также когда сотрудник берет отпуск или больничный.

Нилов призвал "четко прописать в законодательстве такую норму, чтобы получать на руки меньше МРОТ было невозможно", сообщает ТАСС.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами отмечал, что важная задача, поставленная перед властями России, — дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда. МРОТ прибавит еще 15% и превысит 22 тысячи рублей в месяц, а к 2030 году он будет уже не менее 35 тысяч рублей в месяц.

Между тем Минтруд выяснил, что в России нет гендерной разницы зарплат. Женщины часто получают меньше мужчин, потому что условия труда у них легче, поэтому гендерное равенство в сфере труда обеспечено.

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