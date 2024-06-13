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Российские ракетчики провели электронные пуски после скрытного выдвижения

09:41
  • четверг
  • 13 июня 2024

Удар был нанесен по условным целям противника

Российские ракетчики в ходе второго этапа учения стратегических ядерных сил провели электронные пуски ракет.
В Кремле разъяснили значение учений нестратегических ядерных сил России

Пуски были произведены после скрытного выдвижения в заданный район, сообщили в четверг в Минобороны России.

"Личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отработал <…> ракетные пуски по условным целям противника", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что личный состав, задействованный в учении экипажей Военно-морского флота, осуществил выходы в море в назначенный район патрулирования.

Ранее в России стартовал учений нестратегических ядерных сил. Как ожидается, будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил России и Белоруссии для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

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