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Медведев пригрозил устроить "безумный кошмар" США и их союзникам

10:20
  • четверг
  • 13 июня 2024

Они объявили России войну, отметил политик

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев в четверг, 13 июня, порассуждал на тему о том, нужно ли реагировать на новые американские санкции.

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В своем Telegram-канале политик отметил, что Россия уже научилась жить с рестрикциями и справляться с ними. Однако "они – США и их ср…е союзнички – объявили нам войну без правил", поэтому оставлять безответными их действия нельзя.

В ответ "надо каждый день пытаться нанести максимальный вред тем странам, которые ввели против нашей страны и всех наших граждан эти ограничения", причем этот вред должен быть причинен "их экономикам, их институтам и их правителям", а также "благополучию их граждан".

Медведев напомнил, что на Западе "боятся передачи нашего оружия врагам западного мира", а значит, "надо передать им все возможные виды вооружений, кроме ядерного (пока)", чтобы превратить жизнь западных государств в "сплошной безумный кошмар".

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что администрация США "поздравила российский народ" с Днем России объявлением о введении очередного пакета санкций. Дипломат подчеркнул, что мы "на навязываемую нам конфронтацию будем давать адекватный и решительный ответ".

Американский аналитик Марк Эпископос подтвердил, что "провал санкционного режима стал настолько очевиден, что его становится все труднее игнорировать". По мнению эксперта, рестрикции изначально были ошибочным инструментом продвижения национальных интересов.

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