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Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Зеленским ситуацию на Украине

10:41
  • четверг
  • 13 июня 2024

Украинский президент прибыл в Джидду

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман провел встречу в Джидде с Владимиром Зеленским. Как сообщило саудовское информационное агентство SPA, Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию днем ранее, его принял наследный принц.
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Политики обсуждали двусторонние отношения и украинско-российский кризис. Мухаммед бен Салман подчеркнул заинтересованность Саудовской Аравии в международных усилиях, направленных на урегулирование кризиса.

Ранее представитель американской НКО Razom Николай Мурский отметил, что американские власти не сумели своевременно предоставить Конгрессу США стратегию завершения конфликта на Украине, которая предусматривала бы победу киевского режима.

Представитель вашингтонского Института по изучению войны (ISW) Джордж Баррос заявил, что именно ВС России принадлежит инициатива на всем театре военных действий в зоне конфликта на Украине, тогда как "украинцы находятся в невыгодном положении и вынуждены реагировать".

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