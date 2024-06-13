Еще двое участников банды Басаева задержаны за убийство военных

Их поймали в Томской области и Ставропольском крае

Силовики задержали еще двух участников нападений на военных на Северном Кавказе в 1999 и 2000 годах.

Россиян Тахира Бегельдиев и Адильхана Елманбетов поймали Нефтекумске (Ставропольский край) и Томске. Они входили в состав банд Хаттаба и Басаева.

Следствие установило, что преступники были причастны к нападению в октябре 1999 года на военнослужащих у станицы Червленной в Чечне, а в феврале-марте 2000 года на псковских десантников в районе села Улус-Керт.

Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям "Вооруженный мятеж", "Бандитизм", "Посягательство на жизнь военнослужащих". Следствие ходатайствует перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

29 февраля 2000 года в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики произошло нападение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. атака была спланирована банда под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба Мавлимберди Акбулатова. Бой продолжался до 1 марта. Погибли 84 военнослужащих, четверо получили ранения.

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