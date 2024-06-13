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Российский рынок акций открылся падением после введения санкций против Мосбиржи

10:16
  • четверг
  • 13 июня 2024

Накануне Мосбиржа объявила о прекращении торгов американским долларом и евро

Рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3100 пунктов впервые с 3 июня после вчерашних санкций США. Об этом сообщает РИА Новости.

 Акции Сбербанка падают на 4%, ВТБ – на 4,7%, Мосбиржи - на 11% (данные РИА Новости).

Накануне США ввели новые санкции против России. Под них попали Мосбиржа, Гознак, российские суда для перевозки СПГ, компании "Русгаздобыча", "Золото Селигдара", Амурский металлургический комбинат, несколько китайских компаний и другие.

Из-за санкций Мосбиржа с 13 июня приостановила биржевые торги и расчёты поставочных инструментов в долларах США и евро. Американская и европейская валюты теперь будут торговаться на внебиржевом рынке.

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