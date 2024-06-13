МВД объявило в розыск телеведущую Лазареву

По уголовной статье
МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву (признана в России иноагентом – прим. ред.).
Карточка с ее данными появилась на сайте МВД. По какой статье против нее возбуждено уголовное дело, не уточняется.
Ранее председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская направила в Генпрокуратуру письмо, с просьбой проверить высказывания Лазаревой об атаках украинской армии на российские города.
В апреле Лазарева публично поддержала атаки украинских беспилотников по российским городам. "Это ужасно, но я радуюсь", – заявила тогда ведущая.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"