МВД объявило в розыск телеведущую Лазареву

По уголовной статье

МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву (признана в России иноагентом – прим. ред.).

Карточка с ее данными появилась на сайте МВД. По какой статье против нее возбуждено уголовное дело, не уточняется.

Ранее председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская направила в Генпрокуратуру письмо, с просьбой проверить высказывания Лазаревой об атаках украинской армии на российские города.

В апреле Лазарева публично поддержала атаки украинских беспилотников по российским городам. "Это ужасно, но я радуюсь", – заявила тогда ведущая.

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