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Пашинян объяснил желание вывести Армению из ОДКБ обидой на Лукашенко

10:46
  • четверг
  • 13 июня 2024

В Белоруссию армянский президент больше не поедет

Никол Пашинян объяснил свое заявление о возможности выхода Армении из ОДКБ. Поводом для резких заявлений стали недавние слова президента Белоруссии во время поездки в Азербайджан.
Пашинян предупредил о выходе Армении из ОДКБ

"Один из руководителей ОДКБ заявлял, что участвовал в подготовке войны, поддерживал, верил, желал победы Азербайджана. После этого я должен обсуждать с президентом Белоруссии вопросы в формате ОДКБ?" - заявил Пашинян (цитата по NEWS.AM).

Он отметил, что его отношение к ОДКБ может измениться, если Белоруссия выйдет из организации или если Лукашенко принесет извинения.

Пашинян также добавил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентский пост там занимает Лукашенко.

Накануне Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, "когда посчитает нужным". Конкретные сроки он назвал, но отметил, что в случае выхода назад в организацию страна не вернется.

В середине мая Александр Лукашенко посетил Азербайджан. Во время встречи  с президентом страны Ильхамом Алиевым он назвал конфликт Баку с Ереваном вокруг Нагорного Карабаха "освободительной войной".

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