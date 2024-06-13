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Генерал-лейтенант Вадим Шамарин попросил отпустить его из СИЗО

11:07
  • четверг
  • 13 июня 2024

Его обвиняют в коррупции

Начальник Главного управления связи — заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-лейтенант Вадим Шамарин, обвиняемый во взяточничестве, обжаловал избранную ему судом меру пресечения в виде содержания под стражей. Заседание по этому вопросу проводится в четверг, 13 июня.

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Шамарин просит признать его пребывание в СИЗО незаконным и отпустить под домашний арест, мотивируя это отсутствием судимостей и наличием нетрудоспособных членов семьи. Адвокат заявил, что его доверитель сотрудничает со следствием и активное ему помогает.

Генерал-лейтенант также настаивает, что вменяемое ему получение взятки в особо крупном размере не обосновано, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что "ни о какой кампанейщине здесь, конечно же, речи не идет"— борьба с коррупцией будет продолжена во всех ведомствах и на федеральном, и на муниципальном уровнях.

На заседании коллегии Федеральной службы безопасности 19 марта президент России Владимир Путин отмечал, что в нашей стране необходимо продолжить борьбу с коррупцией, особенно в сферах гособоронзаказа и реализации национальных проектов.

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Вадим Шамарин
Вадим Шамарин
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