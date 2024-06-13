В аэропорту Борисполь под Киевом более 30 часов горят склады с топливом

Предположительно, они вспыхнули из-за удара ВС России

Топливная инфраструктура аэропорта Борисполь, расположенный менее чем в 40 километрах от Киева, горит уже более суток. Эту информацию в четверг, 13 июня, подтвердила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ведомство утверждает, что склады с топливом стали объектом удара российских военных, нанесенного 12 июня. Возгорание пытаются ликвидировать уже свыше 30 часов, привлечены 249 человек личного состава, 98 единиц техники и четыре пожарных поезда, сообщает "Российская газета".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о легальности ударов российских военных по объектам энергетической инфраструктуры, подчеркивал, что, "безусловно, в конкретных случаях это имеет отношение к военной инфраструктуре".

При этом российский лидер Владимир Путин напомнил, что зимой армия России не наносила ударов по украинским энергетическим объектам. Путин пояснил, что от таких ударов воздерживались из гуманитарных соображений.

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