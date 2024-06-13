"Лето в Москве": в столице пройдут выступления собак таможенной службы

Вход свободный

На площадке проекта "Питомцы в Москве" в Лосиноостровском районе 15 июня пройдут показательные выступления кинологов и собак Федеральной таможенной службы. Их организуют в рамках цикла мероприятий "Друг, спасатель, защитник" и фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!".

Гости мероприятия на площадке на Джамгаровской улице (дом 5, строение 1) узнают об особенностях работы со служебными собаками, их характере, повадках и условиях содержания, а также смогут сделать памятные фотографии. Показательные выступления пройдут с 11:00 до 12:00. Вход свободный.

В Федеральной таможенной службе работают более 800 специалистов-кинологов и свыше 600 собак.

Собаки дежурят на постах, территориях автомобильных, железнодорожных, воздушных, речных и морских узлов, а также в почтовых отделениях по всей стране. Четвероногие помощники незаменимы при поисках запрещенных и взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов и даже редких объектов флоры и фауны, находящихся под угрозой исчезновения. Собаки кинологического центра Федеральной таможенной службы России считаются одними из самых высококвалифицированных в мире и нередко становятся призерами разных соревнований. Псы умеют сообщать о найденных веществах, не лая и не дотрагиваясь до багажа.

Цикл "Друг, спасатель, защитник" проходит в Москве с 1 по 30 июня.

В его рамках запланировано 50 мероприятий. На них можно познакомиться с удивительными и героическими историями знаменитых четвероногих, среди которых овчарка-легенда Джульбарс, пес-разведчик Джек и собака-санитар Мухтар. Участники мероприятия встретятся со знаменитыми собаководами, посетят уроки по дисциплинарной дрессировке с профессиональным кинологом, по записи смогут получить бесплатные услуги ветеринара и грумера на площадках, благоустроенных по проекту "Питомцы в Москве" в рамках программы "Мой район".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2021 года в Москве создаются новые площадки для выгула собак. За три года в разных районах города появилось более 50 современных площадок. Также в Москве работает сервис "Мой питомец", который содержит массу полезной информации об уходе за домашними любимцами.

Интересы любителей собак и их питомцев учитывают при благоустройстве московских районов и дворов. Например, на западе Москвы в 2024 году будет благоустроено пять крупных общественных пространств — там появятся зоны тихого отдыха со скамейками и площадка для выгула собак с оборудованием для игр и дрессировки.

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