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В США расценили появление военных кораблей России на Кубе как сигнал Путина

12:01
  • четверг
  • 13 июня 2024

Отряд кораблей до этого завершил учения по применению высокоточного оружия

Военные корабли, отправленные Россией на Кубу, могут стать сигналом для США от российского лидера Владимира Путина. Такое мнение высказала обозреватель издания The American Thinker Моника Шоуолтер.
Первые корабли ВМФ России прибыли на Кубу

Как пишет журналист, "если мы будем поставлять оружие Украине, чтобы военный конфликт охватил и территорию России, не стоит удивляться тому, что русские будут атаковать наше побережье".

Шоуолтер отметила, что 11 июня одна атомная подводная лодка и три корабля России появились у побережья Флориды, а затем проследовали на Кубу, где якобы состоятся военные учения. Однако российское Министерство обороны об учениях в Карибском море не сообщало — речь идет о визите, в ходе которого российские моряки встретятся с военно-морским командованием Кубы и губернатором Гаваны, посетят знаковые исторические места.

Ранее в Белом доме уверяли, что не видят угрозы американской национальной безопасности в визите отряда российских кораблей на Кубу. Однако СМИ в Соединенных Штатах пишут, что "американские корабли были направлены для слежки за русскими".

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отмечал, что утверждения о якобы учениях российских кораблей в Карибском бассейне — это возможные информационные вбросы и манипуляции общественным мнением со стороны США.

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