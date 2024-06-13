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НАТО не считает удары западным оружием по России эскалацией

11:40
  • четверг
  • 13 июня 2024

Это "самооборона" Украины

НАТО считает удары западным оружием по территории России "самообороной" для Украины.
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Использование западного оружия, в том числе истребителей F-16, не является эскалацией, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о возможном использовании этих самолетов для ударов по России.

При этом Столтенберг отказался раскрывать срок обучения украинских пилотов, подчеркнув, что это "огромным по своим масштабам мероприятием", передает РИА Новости

Ранее в России отметили, что если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то их аэродромы станут законной целью ВС России. Появление американских истребителей на Украине никак не изменит ситуацию в зоне СВО. Самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров.

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