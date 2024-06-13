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Армения временно отозвала посла в Белоруссии

12:20
  • четверг
  • 13 июня 2024

Ереван предъявил претензии к белорусскому президенту

Армения вызвала в Ереван своего посла в Минске. Об этом в четверг, 13 июня, рассказала пресс-секретарь армянского Министерства иностранных дел Ани Бадалян.
Пашинян объяснил желание вывести Армению из ОДКБ обидой на Лукашенко

Как сообщается в Telegram-канале внешнеполитического ведомства Армении, дипломат, представляющий Ереван в Белоруссии, временно отозван для проведения консультаций.

Это произошло на фоне заявлений главы армянского кабмина Никола Пашиняна о том, что он не поедет в Белоруссию, пока ее президентом остается Александр Лукашенко. Пашинян потребовал извинений от белорусского лидера за то, что тот назвал войну Азербайджана за Нагорный Карабах "освободительной".

В феврале, после заявления Армении о приостановке членства в ОДКБ, белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что даже если Ереван решится окончательно покинуть организацию, страны ОДКБ отреагируют абсолютно спокойно.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что в этой ситуации "очень важно понять детали". Спикер Кремля выразил надежду на то, что "наши армянские друзья разъясняет нам всё".

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