Минэкономразвития предложило изменить порядок выдачи российских виз

Ведомство призывает пересмотреть сроки действия и стоимость виз

Министерство экономического развития России предлагает ввести возможность оформления российских виз по прибытии для граждан ряда государств, которые являются "целевыми". Об этом в четверг, 13 июня, рассказал заместитель руководителя ведомства Дмитрий Вахруков.

Замминистра отметил, что это новшество предлагается "не для всех — для отдельных стран, которые являются для нас целевыми", однако не стал разъяснять, какие именно государства имеет в виду.

Вахруков также заявил, что важнейшим и принципиальным решением, по его словам, также должно стать снятие запрета на одностороннее упрощение визовых требований для отдельных стран.

Наряду с этим Минэкономразвития предлагает еще ряд нововведений — это "вопрос тарификации, увеличения кратности, срока пребывания, срока действия единой электронной визы", цитирует представителя министерства ТАСС.

Ранее статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов напомнил, что глава государства Владимир Путин призвал "не цепляться за взаимность", когда речь идет об обеспечении интересов государства.

Между тем официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опровергла слухи о якобы ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов российским гражданам за рубежом. Спикер ведомства подчеркнула, что такие сообщения безосновательны и злонамеренны.

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