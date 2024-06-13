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Москвичам рассказали, как закончатся ливни

14:56
  • четверг
  • 13 июня 2024

В выходные в городе будет комфортная погода

162 процента месячной нормы осадков выпало в Москве с начала июня. И половина этой нормы - только за последние три дня.

Интенсивные дожди идут в столичном регионе и сегодня. Городские коммунальщики продолжают работать в усиленном режиме. В Москве вновь объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы.

Впрочем, завтра ливни прекратятся, дожди, если и будут, то кратковременные. В выходные нас ждет комфортная температура, настоящее московское лето. А вот уже на следующей неделе прогнозируется жара под плюс 29.

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