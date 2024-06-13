Весь процесс автоматизирован

Студенты МАИ разработали технологию 3D-печати лечебной обуви полного цикла. Вмешательство человека минимально - большинство операций выполняет программа, в которую вносятся индивидуальные данные заказчика. Процесс, в отличие от обычного производства, автоматизирован и сравнительно прост.

Так выглядит процесс производства лечебной обуви - её печатают на 3D принтере по трёхмерной модели стопы человека. А так выглядит сама колодка, напечатанная на 3D принтере из АБС-пластика - это прочный нетоксичный материал. Используется в химической промышленности, машиностроении. И имеет конструкцию на две части - чтобы было удобно снимать обувь.

Сначала сканируют стопу и уже по объёмной модели создают колодку. Полученный слепок учитывает абсолютно все индивидуальные особенности человека. После печатают сам ботинок.

Сейчас производство ортопедической обуви так или иначе стандартизировано. Студенты МАИ придумали, как этот процесс упростить.

"Мы не будем зависеть от мастера - от человеческого фактора, повышая тем самым качество, закладывая его изначально высоким. Помимо этого, себестоимость сокращается, по нашим расчётам, на 30-40%", - рассказал Дмитрий, студент МАИ.

Студенты МАИ, по сути, разработали простую и действенную модель производства полного цикла, которая подойдёт и для небольших мастерских, которые будут заказывать ограниченные партии, и для крупных фабрик - они смогут встроить 3D печать в свои цеха. Полного аналога в мире разработке московских студентов, как они сами утверждают, нет. Есть определённые успехи у китайских учёных, но у них нет возможности быстро обрабатывать клиентский запрос: от замеров до готового ботинка. Сейчас идёт тестирование опытного прототипа на человеке. Ни один потребитель при этом не пострадал.

Ещё в проекте - ботинок с ортопедической стелькой. Уже сейчас разработчики сотрудничают с одним из крупных производителей лечебной обуви. Привели студентов кафедры космических систем и ракетостроения в эту отрасль цифры. На практике они поняли, что 3D печать плохо интегрирована в производства. Провели анализ рынка, чтобы понять, где сейчас проще всего внедрить технологию.

А после тренировки на обуви можно переходить и к более фундаментальным отраслям: машиностроению, авиации и космонавтике. Тем более, что база уже есть.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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