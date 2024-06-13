ЦБ рассмотрит повышение ключевой ставки до 18%

Инфляция идет ближе к верхней границе прогноза

Ключевая ставка в России может вырасти в июле до 17-18%.

Возможное повышение обсудят на заседании в следующем месяце, заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

"Этот вопрос обсуждался и на июньском заседании, я думаю, будет обсуждаться и на июльском заседании", - сказал он в ходе выступления в рамках коммуникационной сессии по денежно-кредитной политике в Мурманске (цитата по РИА Новости).

Инфляция в России идет ближе к верхней границе прогноза - 4,3–4,8%. Он тоже будет уточнен в следующем месяце.

В июне Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 16% в четвертый раз подряд.

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