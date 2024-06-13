ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Турция и США подписали контракт на поставку истребителей F-16

13:00
  • четверг
  • 13 июня 2024

Этот вопрос обсуждался уже давно

Вашингтон и Анкара подписали контракт на поставку турецкой армии американских истребителей F-16. Об этом в четверг, 13 июня, рассказали в Министерстве обороны Турции.
США создают "маленький Израиль" у границы с Турцией

Как подчеркнули в военном ведомстве, "соглашения подписаны", в настоящее время продолжается работа по уточнению деталей договоренностей на уровне делегаций.

Подробности о принятых по поводу поставок F-16 решениях будут доведены до сведения общественности позже, цитирует источник Минобороны Турции телеканал TRT.

Соединенные Штаты отказали Анкаре в поставках истребителей F-16 из-за решения турецких властей приобрести у России системы противовоздушной обороны С-400. Однако в 2021 году обсуждение поставок F-16 возобновилось.

Источники отмечали, что Анкара "ожидает признаков поддержки США своей собственной заявки на покупку истребителей F-16". По этой причине Турция, утверждали источники, не спешила ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО, хотя официально такие сообщения опровергались.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Истребитель F-16
Истребитель F-16
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.