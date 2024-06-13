Турция и США подписали контракт на поставку истребителей F-16

Этот вопрос обсуждался уже давно

Вашингтон и Анкара подписали контракт на поставку турецкой армии американских истребителей F-16. Об этом в четверг, 13 июня, рассказали в Министерстве обороны Турции.

Как подчеркнули в военном ведомстве, "соглашения подписаны", в настоящее время продолжается работа по уточнению деталей договоренностей на уровне делегаций.

Подробности о принятых по поводу поставок F-16 решениях будут доведены до сведения общественности позже, цитирует источник Минобороны Турции телеканал TRT.

Соединенные Штаты отказали Анкаре в поставках истребителей F-16 из-за решения турецких властей приобрести у России системы противовоздушной обороны С-400. Однако в 2021 году обсуждение поставок F-16 возобновилось.

Источники отмечали, что Анкара "ожидает признаков поддержки США своей собственной заявки на покупку истребителей F-16". По этой причине Турция, утверждали источники, не спешила ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО, хотя официально такие сообщения опровергались.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"