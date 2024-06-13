ВС России впервые сбили гексакоптер "Вампир" из стрелкового оружия

Его передали для изучения российским специалистам

Российские военные в районе Авдеевки сбили украинский квадрокоптер "Вампир" из стрелкового оружия. Это первый подобный случай в мире, рассказал руководитель учебного центра с позывным Пастор.

По словам собеседника ТАСС, "конкретно эта модель у нас представлена шестироторного типа", она называется "Вампир". Такой аппарат представляет из себя переделанный сельскохозяйственный дрон.

"Вампир" может нести до 50 килограммов боевой нагрузки. Он устойчив к обычным средствам радиоэлектронной борьбы, поскольку управляется через Starlink, а сбить его из стрелкового оружия крайне трудно.

Ранее сообщалось, что рядовой ВС России Херел Кара-Сал в составе артиллерийского взвода во время прикрытия колонны ликвидировал четыре беспилотника радикалов типа "Баба-яга". При смене позиций Кара-Сал с товарищами был атакован диверсантами ВСУ, но сумел занять выгодный рубеж и уничтожить пулеметный расчет противника.

В апреле специалисты российского "Центра комплексных беспилотных решений" изучили трофейный украинский дрон "Баба-яга", благодаря чему удалось узнать координаты его места сборки. Директор центра Дмитрий Кузякин заявил, что "нам удалось "разговорить" дрон, и мы узнали, что попала на фронт "Баба-яга" не сразу".

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