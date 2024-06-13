Собянин рассказал о реабилитации природно-исторического парка "Москворецкий"

Обновят зоны отдыха, детские и спортивные площадки, а также пляжи

В этом сезоне на северо-западе столицы реабилитируют часть территории природно-исторического парка "Москворецкий". Подробности рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин. По его словам, набережную Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста, а также Большого и Малого Строгинских затонов объединят в единую прогулочную зону. Там появятся лавочки, зоны активного отдыха, детские и спортивная площадки. Кроме того, приведут в порядок пляжи.

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