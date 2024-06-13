Депутат Госдумы попал в ДТП с пострадавшими в Подмосковье

Парламентарий госпитализирован

Депутат Госдумы Алексей Езубов попал в ДТП в Подмосковье.

Авария произошла в районе Истры возле деревни Обушково.. Mercedes 76-летнего парламентария выехал на встречную полосу и столкнулся с Land Rover, за рулем которого находился 62-летний мужчина.

Езубова и второго водителя госпитализировали в Красногорскую районную больницу, сообщил источник телеканала РЕН.

У пострадавших диагностировали сотрясение головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы", - рассказал собеседник издания.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. И депутат, и второй водитель были трезвыми за рулем.

По данным Telegram-канала Shot, водитель Land Rover - Евгений Лисицын, ранее занимавший пост директора департамента по работе с ключевыми клиентами Huawei в России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"