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В Кремле намерены прояснить позицию Армении по ОДКБ

13:54
  • четверг
  • 13 июня 2024

Диалог будет продолжен

Россия продолжит работу с Арменией, чтобы прояснить ее позицию по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В Кремле выразили надежду, что Москва и Ереван будут придерживаться партнерских и союзнических отношений.

"Мы продолжим работать с армянскими друзьями, мы будем прояснять их позицию", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна выйдет из ОДКБ, "когда посчитает нужным". Конкретные сроки он назвал, но отметил, что в случае выхода назад в организацию страна не вернется.

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