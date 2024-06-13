ФСБ раскрыла схему хищения миллиарда рублей на Северном Кавказе

Мошенники получали деньги по фальшивым свидетельствам о рождении и о смерти

Федеральная служба безопасности и Министерство внутренних дел России пресекли схему хищения более одного миллиарда рублей на Северном Кавказе. Об этом в четверг, 13 июня, рассказали в ЦОС ФСБ.

Злоумышленники занимались хищением средств Социального фонда России и ГУП "Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия". Они получали бюджетные деньги на основании поддельных свидетельств о рождении и свидетельств о смерти, якобы оформленных органами власти стран Евросоюза и посольствами России на их территориях.

Задержания прошли в Ингушетии и Северной Осетии, возбуждены уголовные дела, сообщает РИА Новости.

Двумя днями ранее в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности рассказали, что силовики задержали в Карачаево-Черкесии банду, которая похитила около 60 миллионов рублей. Деньги были выделены на развитие в республике сельского хозяйства, в банду входили чиновники и сотрудники правоохранительных органов.

В мае сообщалось, что задержан министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов. Следователи полагают, что он брал взятки за общее покровительство и способствование в получении подрядчиками платежей за выполненные работы по договорам, заключенным с "Башкиравтодором".

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