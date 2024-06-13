Сотрудники НТВ получили тяжелые ранения при обстреле Горловки

Среди пострадавших - Алексей Ивлиев

Три сотрудника НТВ получили ранения в результате обстрела Горловки в ДНР.

Они получили ранения в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей. Атака произошла в поселке Гольмовский, который расположен в Никитовском районе Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в своем telegram-канале.

Среди пострадавших - корреспондент Алексей Ивлиев. Всех раненых доставили в больницу в тяжелом состоянии.

ТАСС со ссылкой на свой источник сообщает, что раненые журналисты НТВ находятся в коме, сейчас они в операционной.

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