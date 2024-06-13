Минобороны объяснило, что предпримет после учений ядерных сил

Участники маневров перешли ко второму этапу

По результатам российско-белорусских учений нестратегических ядерных сил будут определены направления дальнейшего совершенствования их подготовки.

Как заявил начальник 12-го главного управления Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Колесников, по завершении этих учений "будут подведены итоги каждого учебного вопроса".

Специалисты определят направления дальнейшего совершенствования подготовки нестратегических ядерных сил с целью гарантированного выполнения задач при различных вариантах развития военно-политической обстановки, сообщается в Telegram-канале российского Министерства обороны.

Ранее в Минобороны рассказали, что в маневрах также задействованы экипажи кораблей ВМФ России. Они снарядят учебными боевыми частями крылатые ракеты морского базирования и выйдут в назначенные районы патрулирования.

Уже отработаны вопросы совместной подготовки российских и белорусских подразделений, обеспечена доставка учебных ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения, а также подвеска авиационных бомб. Эти действия военнослужащие отрабатывают в рамках второго этапа учений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что нестратегические ядерные учения России и Белоруссии необходимы для поддержания боеготовности, в том числе на фоне напряженной обстановки на европейском континенте. Это связано с "действиями европейских столиц и, прежде всего, Вашингтона".

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркивал, что российские учения ядерных сил — это "вынужденная мера" в ответ на риторику коллективного Запада, а планы этих маневров "не возникли на пустом месте".

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