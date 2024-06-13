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Военные на учениях отработали доставку ядерных боеприпасов в пункты хранения

14:44
  • четверг
  • 13 июня 2024

Масштабные учения проводятся по приказу Владимира Путина

Минобороны России опубликовало новые кадры второго этапа учений нестратегических ядерных сил. В рамках маневров личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа скрытно выдвинулся в назначенный район и осуществил электронные пуски ракет по условным целям противника.  В то же время экипажи Военно-морского флота на кораблях вышли в море на патрулирование.

Напомним, масштабные учения проводятся по приказу Владимира Путина и предусматривают три этапа. На втором к российским бойцам присоединились коллеги из Белоруссии. В ходе мероприятий отрабатываются вопросы совместной подготовки военных Союзного государства к защите суверенитета и территориальной целостности.

"В ходе выполнения задач подвижные формирования 12 Главного управления Минобороны России обеспечили доставку учебных ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады и оперативного аэродрома штурмовой авиации. Совместно с белорусскими коллегами осуществлена подготовка и выдача ракет в специальном оснащении и подвеска авиационных средств поражения под самолёты носители. В настоящее время отрабатываются вопросы обеспечения боевого дежурства с учебными ядерными боеприпасами", - сообщил Игорь Колесников, начальник 12 ГУ Министерства обороны России.

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