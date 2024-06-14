Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака

Солнцу в Близнецах пришел на помощь шустрый Меркурий

Овны

Жизнь налаживается: сегодня звезды снова подарят надежду и веру в лучшее. Общение с людьми, обмен новостями порадует вас – что-то хорошее уже близко!

Тельцы

Планеты снова обещают вам успех в торговле, бизнесе, деловых переговорах. Будьте проактивны, открыты миру, не упускайте возможности завести новые контакты.

Близнецы

Солнцу в вашем знаке пришел на помощь шустрый Меркурий. Ждите осознаний, инсайтов, а также хороших новостей, звонков, пишите важные письма и сообщения.

Раки

Вас обрадует возможность провести время дома, в тишине и уюте. Восстанавливайте свой ресурс, занимаясь любимыми делами, которые не предполагают общения.

Львы

Вас порадуют друзья – старые или новые, далекие или близкие. Это будет не просто болтовня, а обмен энергиями, поэтому с теми, кто вам не нравится, лучше не общаться.

Девы

Отбросив скромность, вы способны сегодня покорить любого человека. Делайте важные звонки, пишите письма и посты, рекламируйте свои услуги, это принесет плоды.

Весы

Приятный день, которые принесет новые впечатления, расширит кругозор. Если возможно, сходите на экскурсию, в театр или музей, найдите что-то новое вокруг.

Скорпионы

Нечаянная радость: вы получите какую-то небольшую сумму и обрадуетесь ей. Попробуйте любые финансовые возможности, которые сумеете рассмотреть вокруг себя.

Стрельцы

Прекрасный день для знакомств. Одинокие представители знака сегодня смогут удачно запустить стрелу в чье-то сердце, а семейные сделают свои отношения еще более крепкими.

Козероги

Вам придут в голову гениальные способы, с помощью которых вы сможете поменьше работать и побольше отдыхать. Делегировать свои обязанности, например.

Водолеи

Пришло время заниматься творчеством, писать различные списки и тексты. Ваше красноречие поможет завоевать чье-то сердце, если вы решитесь на это.

Рыбы

Лучше всего вам будет сегодня дома – уютно, легко, радостно. Возвращайтесь пораньше и займитесь тем, что обычно наполняет вас энергией и успокаивает.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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