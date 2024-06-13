ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Великобритания ввела санкции против Мосбиржи

14:15
  • четверг
  • 13 июня 2024

Вслед за США

Великобритания расширила антироссийский санкционный список, добавив в него более 40 новых позиций.

В частности, Лондон вслед за Вашингтоном ввел санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария.

Накануне Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ) попали под американские санкции. Площадка объявила о прекращении торгов американским долларом и евро. Американская и европейская валюты теперь будут торговаться на внебиржевом рынке.

В Центробанке заявили, что курс рубля не зависит от торговой площадки, баланс на валютном рынке остается неизменным.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Московская биржа
Московская биржа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.