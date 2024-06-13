Великобритания ввела санкции против Мосбиржи

Вслед за США

Великобритания расширила антироссийский санкционный список, добавив в него более 40 новых позиций.

В частности, Лондон вслед за Вашингтоном ввел санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария.

Накануне Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ) попали под американские санкции. Площадка объявила о прекращении торгов американским долларом и евро. Американская и европейская валюты теперь будут торговаться на внебиржевом рынке.

В Центробанке заявили, что курс рубля не зависит от торговой площадки, баланс на валютном рынке остается неизменным.

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