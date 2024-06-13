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Песков успокоил США по поводу визита российских кораблей на Кубу

14:36
  • четверг
  • 13 июня 2024

Это не военные учения

В Кремле не видят никаких поводов для беспокойства со стороны США в связи с прибытием российских кораблей на Кубу. Такое заявление сделал в четверг, 13 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Спикер Кремля прокомментировал тот факт, что отряд кораблей ВМФ России по завершении военных учений прибыл в кубинский порт Гавана, подчеркнув, что "военные учения — это нормальная практика", как и "осуществление подобных визитов", особенно для такой крупной морской державы, как Российская Федерация.

Москва не усматривает никаких поводов для беспокойства для других государства в данном случае, цитирует Пескова ТАСС.

Ранее обозреватель издания The American Thinker Моника Шоуолтер заявила, что военные корабли, отправленные Россией на Кубу, могут стать сигналом для США от российского лидера Владимира Путина о том, что за накачивание Украины оружием "русские будут атаковать наше побережье".

Между тем ни один из российских кораблей, прибывших в составе группы к кубинским берегам, не несет ядерного оружия, а их стоянка в Гаване не представляет угрозы для региона.

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