Кремль подчеркнул право России развивать сотрудничество с КНДР

Российский лидер планирует посетить Пхеньян

Россия продолжит развивать отношения с КНДР и будет делать это по восходящей. Такое заявление сделал в четверг, 13 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что право на развитие двусторонних отношений ни у кого не должно вызывать озабоченность и никем не должно оспариваться, тем более что "Северная Корея — это наш сосед, это дружественная нам страна".

Потенциал для развития отношений между Москвой и Пхеньяном очень глубок, цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее дипломатический источник рассказал, что российский лидер Владимир Путин в течение ближайших недель последовательно посетит Северную Корею и Вьетнам. Приглашение приехать в Пхеньян ему передавал лидер КНДР Ким Чен Ын.

При этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров опроверг слухи о ядерном союзе, якобы заключенном Россией с Китаем и КНДР. Он подчеркнул, что "нас объединяет только то, что все три страны объявлены целями агрессивной политики США и их союзников".

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