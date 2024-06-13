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Движение поездов останавливали на участке "голубой" линии метро из-за сильного ливня

14:28
  • четверг
  • 13 июня 2024

Движения не было в оба направления

В Москве движение поездов между стациями "Багратионовская" и "Кунцевская" Филевской линии метро временно приостановили из-за сильного ливня.

Мера принята в целях обеспечения безопасности, сообщили в четверг в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Движения нет в оба направления. 

Ранее в Москве объявили экстренное предупреждение из-за ливня, сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду и грозы. Непогода продлится до конца суток.  

UPD (14:55 мск): движение поездов на участке Филевской линии восстановлено.

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