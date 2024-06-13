Китай устроил "тонкий бойкот" швейцарского саммита по Украине

Пекин заявил развивающимся странам, что саммит лишь продлит боевые действия

Китай, отказавшись от участия в швейцарском саммите по Украине, продвигает свой собственный мирный план. Об этом в четверг, 13 июня, рассказали информированные дипломатические источники.

Как рассказали собеседники Reuters, действия Пекина являются "тонким бойкотом" саммита в Швейцарии. Китайская сторона дала понять развивающимся странам, что это мероприятие лишь продлит боевые действия на Украине, хотя напрямую не просила воздержаться от участия в конференции или выступать с критикой саммита.

Дипломаты также рассказали, что китайские чиновники в разговорах с представителями западных стран утверждают, что многие развивающиеся страны согласны с позицией КНР в отношении швейцарского саммита.

Ранее бывший глава японского правительства Юкио Хатояма, комментируя предстоящую конференцию по Украине в Швейцарии, отмечал, что "пока обе сопричастные страны не войдут (в число участников саммита), мир не построить".

При этом президент Украины Владимир Зеленский позволил себе публично отчитать американского лидера Джо Байдена за отказ ехать на швейцарский саммит. Украинский политик заявил, что Байден принял "не очень сильное решение", поскольку его отсутствие на саммите — это "победа для Путина".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"