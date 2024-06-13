ЦБ ввел новый порядок установления официальных курсов доллара и евро

Он действует с 13 июня

Банк России начинает устанавливать официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю, исходя из отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

В пресс-службе регулятора напомнили, что еще в 2022 году было введено в силу указание о резервных подходах к расчету официальных курсов валют. Применение внебиржевой информации демонстрировало лишь несущественные отклонения от официальных курсов доллара США и евро, устанавливавшихся Банком России.

Из этого Центробанк делает вывод, что данные внебиржевого рынка можно считать вполне репрезентативными для определения текущего обменного курса, сообщается на официальном сайте ЦБ.

Ранее официальный Лондон вслед за Вашингтоном ввел санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. После объявления Соединенных Штатов о новых рестрикциях Мосбиржа прекратила торги американским долларом и евро.

Вслед за этим Банк России приостановил торги гонконгским долларом и изменил время начала торговой сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской биржи. Торги на фондовом и денежном рынках продолжаются по стандартному расписанию.

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