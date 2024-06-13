Запад готов и дальше вести войну на истощение с Россией

Вот только все эти усилия бьют бумерангом по самим помощникам киевского режима

Селфи на фоне журналистов, широкая улыбка и большой палец вверх: Джорджа Мелони, что называется, празднует жизнь. Не только потому, что принимает саммит G7, а значит, находится в центре внимания. Как метко пишет газета Politico, она на этом сборище - единственная "нехромая утка".

"Саммит G7 в Италии представляет собой сборище самых слабых за последние годы лидеров, чья карьера близится к концу. Из всех участников встречи выделяется лишь итальянский премьер Джоржда Мелони: только её политические успехи не вызывают вопросов", - говорится в статье.

Вот еле передвигает ноги Джо Байден, к огромным трудностям в избирательной компании которого на днях прибавилась еще одна проблема - обвинительный приговор в отношении сына Хантера за незаконное приобретение оружия.

Нечем похвастаться и Джастину Трюдо: отставки премьера в Канаде требуют перманентно. То же у Макрона - после провала на выборах в Европарламент его позиции серьезно ослаблены. Шольц - вообще больше походит на сбитого летчика. Политические проблемы на родине и у японского премьера Кисиды. А Риши Сунака британская пресса уже окрестила "ходячим политическим мертвецом". Как раз накануне он с треском проиграл предвыборные дебаты кандидату от лейбористов. В прямом смысле - стал посмешищем.

Тема Украины в Великобритании вообще мало кого интересует. Тем не менее в Италии Сунак собирается объявить о выделении Киеву 250 миллионов фунтов из госбюджета. А еще, как сообщается на сайте правительства Его Величества, будет лоббировать использование замороженных активов России. Этот вопрос - во многом уже решен, пишет агентство Bloomberg: "Лидеры стран G7 договорились до конца этого года выделить Украине 50 миллиардов долларов, используя прибыль от замороженных российских активов. Однако анонимный источник уточнил, что для заключения окончательного соглашения может потребоваться некоторое время".

О причине промедления сообщает газета Politico. Камень преткновения - позиция Вашингтона, который, как всегда, хочет снять все сливки.

"Вашингтон предлагает следующее: "Мы берем кредит, Европа берет на себя весь риск, платит проценты, а США используют деньги для американо-украинского фонда". На это европейский чиновник, пожелавший сохранить анонимность, ответил: "Может быть, мы и глупы, но не настолько", - сказано в материале.

Большие вопросы вызывает и соглашение по безопасности между США и Украиной, которое, как следует из заявления Белого дома, должны подписать в Италии Байден и Зеленский. В филькину грамоту этот документ, рассчитанный на 10 лет, превращает уже тот факт, что любой следующий президент Америки не обязан будет соблюдать договоренности. Но лидеру киевского режима все равно. Не проблемы же, в самом деле, он приехал решать на саммит. Главное - по-прежнему пиар.

Плохие новости для Киева приходят и из Брюсселя, где встречаются министры обороны стран НАТО. По словам генсека Столтенберга, чтобы стать членом альянса, Украине нужно победить Россию. Только так. Иначе говоря, миссия невыполнима. Еще один удар под дых: Борис Писториус говорит, что у Германии для Украины больше нет систем "Пэтриот". Пусть другие отдуваются.

Впрочем, совсем на произвол судьбы Киев, конечно, не бросят. Война против России, по мысли западного истеблишмента, должна идти как можно дольше. На истощение. И потому глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал новый пакет американской помощи. Туда войдут средства перехвата, бронированные машины, антитанковое вооружение и артиллерийские системы.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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