ФСБ пресекла незаконный канал въезда украинцев в Россию

Его организовал главврач

В Подмосковье вынесли приговор бывшему главному врачу за организацию незаконного канала въезда украинцев в Россию.

Гендиректора и главврача частной клиники приговорили к 1,5 года колонии и к выплате штрафа по сто тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено по статье "Организация миграции группой лиц по предварительному сговору".

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, передает РИА Новости.

Как стало известно силовикам, обвиняемые организовали незаконный въезд и пребывание украинцев и других граждан на территории России. Они выдавали мигрантам справки с несуществующими диагнозами для прохождения обследования в одном из филиалов больницы.

Подобным образом в Россию попало более 150 нелегальных мигрантов, сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и области.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"