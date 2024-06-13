ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ пресекла незаконный канал въезда украинцев в Россию

15:54
  • четверг
  • 13 июня 2024

Его организовал главврач

В Подмосковье вынесли приговор бывшему главному врачу за организацию незаконного канала въезда украинцев в Россию.

Гендиректора и главврача частной клиники приговорили к 1,5 года колонии и к выплате штрафа по сто тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено по статье "Организация миграции группой лиц по предварительному сговору". 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, передает РИА Новости.

Как стало известно силовикам, обвиняемые организовали незаконный въезд и пребывание украинцев и других граждан на территории России. Они выдавали мигрантам справки с несуществующими диагнозами для прохождения обследования в одном из филиалов больницы.

Подобным образом в Россию попало более 150 нелегальных мигрантов, сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и области.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
ФСБ России
ФСБ России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.