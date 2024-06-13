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Десятки туристов застряли на канатной дороге в Сочи

15:55
  • четверг
  • 13 июня 2024

В закрытых душных кабинках им пришлось провести не самые приятные минуты

Туристы застряли на канатной дороге в Сочи. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. ЧП произошло в районе известного горнолыжного курорта "Роза Хутор". Журналисты канала отмечают, что в кабинках находятся вместе со взрослыми маленькие дети и они рыдают от страха. 

Сообщается, что в закрытых кабинках было душно и они сильно раскачивались от ветра. От этого пугались даже взрослые. Сейчас подъемник постепенно начал движение и всех подвешенных в воздухе вернут на твердую землю. 

Журналисты отмечают, что несмотря на аварию возле посадочных площадок на подъемниках выстроились очереди. Причины ЧП не называются. 

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