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Сейм Литвы одобрил призыв в армию после окончания школы

15:55
  • четверг
  • 13 июня 2024

Вчерашним школьникам придется отслужить 9 месяцев

Сейм (парламент) Литвы в четверг, 13 июня, одобрил призыв юношей на девятимесячную срочную армейскую службу после окончания учебы в общеобразовательной школе.
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По достижении 17 лет юноши — граждане Литвы обязаны встать на воинский учет и пройти медкомиссию, а когда им исполнится 18 лет — возраст окончания школы в стране — они подлежат призыву на срочную службу.

Глава литовского кабмина Ингрида Шимоните подчеркнула, что "в этом законопроекте заложен принцип, который будет действовать для всех". Однако, как заверил министр обороны Лауринас Касчюнас, это еще не значит, что Литва переходит на всеобщий призыв, сообщает ТАСС.

Тем временем насильственная мобилизация на Украине набирает обороты. Советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными силами ВСУ Оксана Григорьева заявила, что украинки должны служить в армии и готовиться к боевым действиям наравне с мужчинами.

В России при этом опровергли слухи о том, что продолжительность срочной службы в армии якобы хотят увеличить до двух лет. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов подчеркивал, что "никакой логики в этом нет ни со стороны безопасности государства и обеспечения его работоспособности и защиты, ни со стороны простой житейской логики, ни со стороны экономики".

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